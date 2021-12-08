Более 20 человек госпитализировали с обморожением в Санкт-Петербурге

Более 20 человек были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга с обморожением. Об этом в среду, 8 декабря, сообщается в Telegram-канале городского комитета по здравоохранению.

«В отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе сейчас находятся 12 пациентов с обморожениями. Всего с начала морозов поступил 21 человек с данным диагнозом», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день профессор кафедры поликлинической терапии, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, что онемение конечностей и изменение их цвета является первым признаком обморожения. Так, первая степень обморожения характеризуется покалыванием в конечностях, а также нарушением чувствительности поврежденной части тела и ее отеком, уточнил профессор.

6 декабря в Санкт-Петербурге был установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха. Столбики термометра в ночь на понедельник опустились до отметки –20,9 градусов, что на 0,4 градусов ниже, чем в 1893 году. По словам синоптиков, таких морозов в городе не было последние 128 лет.

В тот же день метеорологи рассказали о причинах аномально холодной зимы. По словам специалистов, причиной тому является глобальное потепление. Чем теплее становится планета, тем более интенсивнее становятся явления, пояснили метеорологи.