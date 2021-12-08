Врач перечислил первые признаки обморожения

Онемение конечностей и изменение их цвета является первым признаком обморожения. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал профессор кафедры поликлинической терапии, доктор медицинских наук Юрий Конев.

«Онемение конечностей, похолодание, изменение цвета — первые симптомы, которые говорят о том, что надо срочно покидать эту температурную аномалию, — пояснил он «Невским новостям».

Отмечается, что первая степень обморожения характеризуется покалыванием в конечностях, а также нарушением чувствительности поврежденной части тела и ее отеком, кожа покрывается «мраморным рисунком». После согревания кожа краснеет, а также могут наблюдаться небольшая припухлость и шелушение.

При второй степени обморожения начинаются зуд и жжение, а также появляются пузыри на коже и боль в месте переохлаждения. По мнению эксперта, уже при этой стадии следует обратиться к врачу.

При третьей стадии начинаются нестерпимые боли, а также пропадает чувствительность на обмороженном участке тела. На этой стадии кожа приобретает багрово-синюшный цвет, наступает омертвление кожи и подкожно-жировой клетчатки.

Первые симптомы четвертой стадии обморожения похожи на третью, однако болей может не быть из-за отторжения омертвевших тканей.

3 декабря врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», как защититься от обморожения в зимний период. По ее словам, не следует планировать долгие прогулки в ветреную погоду, так как ветер и влажность ускоряют потерю тепла. Для неспешных прогулок в парке и статичных занятий врач посоветовала носить одежду из натуральных тканей, которая хорошо удерживает тепло. Кроме того, эксперт заявила, что при первых признаках озноба необходимо зайти в теплое помещение, чтобы согреться.