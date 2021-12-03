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Кардиолог назвала способы защититься от обморожения зимой

Кардиолог Сергеева рассказала, как защититься от обморожения зимой
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Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева 3 декабря рассказала «Известиям», как защититься от обморожения в зимний период.

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Как пояснила специалист, переохлаждение организма — это состояние, при котором из-за воздействия холода на организм, температура тела снижается до менее 35 градусов. При первой степени переохлаждения (температура тела 32-34 градуса) кожа человека бледнеет, покрывается «гусиной кожей», возникает озноб — непроизвольные сокращения мышц, направленные на согревание организма, незначительно угнетается речевая функция.

При дальнейшем охлаждении замедляется пульс, угнетается сознание, нарушается нормальное функционирование всех органов и систем организма.

Обморожение — это последствие локального воздействия холода. При обморожении в первую очередь страдает кожа на участках, не прикрытых одеждой, а также кисти рук и стопы.

«Если вы чувствуете, что теряете чувствительность лица, в пальцах рук или ног, или если вы начинаете чувствовать озноб, стоит зайти в теплое помещение, чтобы зайти и согреться. Если же кончик носа, щеки или пальцы рук побелели, то сделать это следует немедленно», — рекомендует Сергеева.

Ветер и влажность ускоряют потерю тепла, поэтому не следует планировать долгие прогулки в ветреную погоду и если планируются значительные осадки, отметила врач. Для неспешных прогулок в парке и статичных занятий (например, рыбалки) лучше подойдет одежда из натуральных тканей, которая хорошо удерживает тепло.

Если же предполагается физическая активность (катание на коньках, бег и прочее), то лучше отдать предпочтение современным технологичным материалам — толстовкам из флиса, курткам из мембранных тканей, так как они хорошо отводят от тела влагу и не стесняют движения. В любом случае Сергеева советовала одеваться многослойно, так как это способствует лучшему сохранению тепла. Также не стоит забывать про перчатки, шапки и шарф или балаклаву, так как на морозе самая большая теплопотеря происходит при дыхании и через кожу головы и рук.

Кардиолог также уточнила, что при курении происходит спазм периферических сосудов, поэтому это может способствовать переохлаждению. Опасно и употреблять алкоголь на холоде, так как он ускоряет потерю тепла и притупляет бдительность.

2 декабря кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенности проявления аллергии на холод, а также о методах ее лечения.

Врач отметила, что в редких случаях болезнь может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, в виде спазмов пищевода, болей в желудке. Такие пациенты, по словам специалиста, вынуждены соблюдать строгий режим.

Логина добавила, что подобная аллергия клинически проявляется в большинстве случаев в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе также может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением.

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