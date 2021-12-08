Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали цель санкционного давления Запада на Белоруссию
Мир
Американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена
Наука
Опубликована микрофотография штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В ООН призвали РФ и США снизить напряженность при обсуждении Украины
Общество
В Москве сугробы достигли высоты 23 см
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД РФ заявили о сотрудничестве с Минском по борьбе с санкциями Запада
Общество
Терапевт предупредила об опасности дневной сонливости
Авто
В России рекордно выросли продажи китайских автомобилей
Мир
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине
Сюжет:

В МИД РФ заявили о сотрудничестве с Минском по борьбе с санкциями Запада

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада, РФ продолжит тесное сотрудничество с Белоруссией в противодействии давлению. Об этом в среду, 8 декабря, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Дали пятый: какие санкции ЕС ввел против Минска
И почему Брюссель уверен, что очередной пакет мер застрахует от рецидива миграционного кризиса на границе

«Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным «стоп-листам», помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском», — приводят «РИА Новости» слова Панкина.

Дипломат также заявил, что целью санкционного давления Запада на Белоруссию является спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. По его словам, рестрикции призваны обрушить уровень жизни простых граждан республики.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры. Он подчеркнул, что сама республика ни на кого не нападала.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021