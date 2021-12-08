В МИД РФ заявили о сотрудничестве с Минском по борьбе с санкциями Запада

Москва и Минск координируют усилия по принятию мер в ответ на санкции Запада, РФ продолжит тесное сотрудничество с Белоруссией в противодействии давлению. Об этом в среду, 8 декабря, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению. Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным «стоп-листам», помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском», — приводят «РИА Новости» слова Панкина.

Дипломат также заявил, что целью санкционного давления Запада на Белоруссию является спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. По его словам, рестрикции призваны обрушить уровень жизни простых граждан республики.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе страны с Польшей. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря заявила, что новые санкции против республики являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко указал, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты «абсолютно адекватные» меры. Он подчеркнул, что сама республика ни на кого не нападала.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. Позднее беженцы перешли в логистический центр, предоставленный белорусской стороной.

В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.