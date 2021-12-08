Исследование выявило причины снижения эффективности работников в декабре

Исследование сервиса по поиску вакансий «Зарплата.ру» показало, что 43% россиян в декабре работают хуже, чем в другие месяцы. Результаты опроса приводит в среду, 8 декабря, RT.

Отмечается, что в большей степени страдает эффективность женщин (64%), потому что они чаще заняты новогодними приготовлениями.

Основными причинами падения эффективности работников, помимо подготовки к Новому году, названы невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и «всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре».

В частности, 31% респондентов признался, что перед Новым годом все мысли занимает долгожданный отдых, поэтому становится сложно сосредоточиться на работе.

Кроме того, 18% сотрудников связывают ухудшение работоспособности с вынужденными поездками для поздравления партнеров, еще 15% сотрудников в этот месяц придумывают и покупают подарки партнерам, а 13% не могут перестать думать о том, хватит ли денег на подарки родным и близким.

Еще 7% опрошенных отвлекают коллеги, постоянно желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. Затруднились с ответом 16% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1978 респондентов.

Ранее, 1 декабря, россияне в проведенном опросе назвали самые нежеланные подарки на Новый год. По данным опроса, чаще всего неудачными новогодними подарками становятся неподходящие или ненужные предметы гардероба: футболки, носки, халаты (5%). Вторая строчка антирейтинга досталась сувенирам: магнитам, брелокам, статуэткам — символам года, свечам (4%). На третьей позиции расположились посуда и кухонные принадлежности: солонки, кружки, приборы (3%).

Согласно проведенному исследованию, ненужные сувениры раздражают и мужчин, и женщин в равной степени. Неуместные предметы гардероба в качестве подарка больше не любят мужчины, а кухонные принадлежности, неудачную парфюмерию и косметику, а также сладкое — женщины.

30 ноября исследование сервиса SuperJob показало, что россиянин в среднем намерен потратить на празднование Нового года и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков.