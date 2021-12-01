Россияне назвали самые неудачные подарки на Новый год

Жители России рассказали о самых нежелательных подарках на Новый год. Об этом говорится в среду, 1 декабря, в результатах опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

По данным опроса, чаще всего неудачными новогодними подарками становятся неподходящие или ненужные предметы гардероба: футболки, носки, халаты (5%). Вторая строчка антирейтинга досталась сувенирам: магнитам, брелокам, статуэткам — символам года, свечам (4%). На третьей позиции расположились посуда и кухонные принадлежности: солонки, кружки, приборы (3%), пишет Life.ru. Сладостям и косметическим и гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

11% опрошенных назвали другие ненужные или неподходящие вещи: от полотенец и ручек до лыж и самокатов, пишет «Москва 24». Еще 14% затруднились ответить, а 1% назвали плохое настроение худшим подарком, отмечает телеканал «360».

Согласно проведенному исследованию, ненужные сувениры раздражают и мужчин, и женщин в равной степени. Неуместные предметы гардероба в качестве подарка больше не любят мужчины, а кухонные принадлежности, неудачную парфюмерию и косметику, а также сладкое — женщины.

24% респондентов заявили, что самое худшее, что может быть, — это отсутствие новогоднего подарка, пишет сайт kp.ru. Каждый третий опрошенный заявил, что не получал неудачных подарков на 1 января.

Также выяснилось, что в 2021 году россияне реже получали плохие подарки, чем в 2020 году: 66% против 72%, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Опрос проводился с 9 по 18 ноября среди 1600 респондентов со всех регионов России, сообщает «Газета.Ru».

30 ноября исследование сервиса SuperJob показало, что россиянин в среднем намерен потратить на празднование Нового года и каникулы 18,5 тыс. рублей без учета подарков. Самым крупным бюджетом на праздники традиционно отличаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Москвичи планируют потратить на мероприятия 23,2 тыс. рублей на человека. Петербуржцы — 20,4 тыс. рублей.