Американский политолог оценил вероятность отправки войск РФ на Украину

Американский политолог Брюс Маркс в разговоре с «Известиями» счел маловероятной отправку войск России на Украину.

«Я считаю маловероятным, чтобы Россия отправила войска через границу на Украину. Президент [США Джо] Байден счел необходимым дать понять президенту [РФ Владимиру] Путину: если Россия продолжит эскалацию конфликта с Украиной, последуют серьезные санкции», — сказал американский политолог.

По его мнению, позиция Байдена была понятна Путину.

Маркс отметил, что придерживался такого же мнения и до встречи лидеров России и США.

Ранее в среду сообщалось о реакции российского лидера на слова Байдена о возможных санкциях в случае нарастания напряжения на границе с Украиной. Путин заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США.

Онлайн-саммит Путина и Байдена состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

Агентство Bloomberg сообщало, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.