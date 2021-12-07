Путин заявил о попытках сил на Западе развалить Россию вслед за СССР

Определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе документального фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Фильм посвящен 30-летию с момента распада СССР. Путин также рассказал о принятии непростых и рискованных решений. Он подчеркнул, что даже в таких случаях - главное действовать исключительно в интересах народа России, и это в итоге оказывается правильным выбором.

В июне Владимир Путин отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что когда распался СССР, его ядро — историческая Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

15 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о распаде Советского Союза. По его словам, это было принудительным развалом.

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