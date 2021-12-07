Прямой эфир
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Общество
В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года
Мир
США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»
Общество
Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года
Экономика
США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Мир
В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан
Мир
В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом
Интернет
В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой
Мир
После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе
Сюжет:

Путин заявил о попытках сил на Западе развалить Россию вслед за СССР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Определенные силы на Западе после распада СССР пытались развалить и Россию, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе документального фильма «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1».

Фильм посвящен 30-летию с момента распада СССР. Путин также рассказал о принятии непростых и рискованных решений. Он подчеркнул, что даже в таких случаях - главное действовать исключительно в интересах народа России, и это в итоге оказывается правильным выбором.

В июне Владимир Путин отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он также напомнил, что когда распался СССР, его ядро — историческая Россия потеряла почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

15 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о распаде Советского Союза. По его словам, это было принудительным развалом.

новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021