В Австрии отметили значимость диалога Путина и Байдена

Диалог американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина важен и происходит в нужный момент, поскольку срочно требуется деэскалация в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили во вторник, 7 декабря, в МИД Австрии.

«Деэскалация на российско-украинской границе срочно необходима. Текущая ситуация пожароопасна и чрезвычайно тревожна», — подчеркнули в ведомстве в беседе с ТАСС.

В МИД Австрии отметили, что диалог между США и Россией на самом высоком уровне особенно важен, поскольку происходит в нужный момент. При этом в ведомстве уточнили, что для Евросоюза (ЕС) в целом, а также для Австрии в частности суверенитет и территориальная целостность Украины не ставятся под сомнение.

Переговоры Путина с Байденом прошли ранее в этот день, они продлились два часа. В начале разговора американский лидер сообщил, что надеется в будущем встретиться с российским президентом лично.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне.

Отмечалось, что в ходе разговора главы государств могли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, а также могли затронуть Афганистан и вопрос двусторонних отношений.

Вместе с тем в последнее время западные СМИ публикуют материалы, в которых идет речь якобы о возможном нападении России на Украину. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил 7 декабря, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

Обвинения в якобы возможном нападении на Киев в Москве неоднократно отвергали.