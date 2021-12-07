ОБСЕ зафиксировала переброску Украиной военной техники в Донбасс

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала переброску Украиной 30 танков и 17 самоходных гаубиц в зону конфликта на юго-востоке страны. Об этом в организации сообщили в понедельник, 6 декабря.

«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения миссия зафиксировала 30 танков и 17 гаубиц на двух железнодорожных станциях в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Кроме того, миссия зафиксировала пять боевых бронированных машин в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, в том числе в двух жилых кварталах.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

Также в понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе. Он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил, вручил награды бойцам.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.