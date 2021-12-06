Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе и ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба офиса главы государства.

«В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинской армии в зоне проведения операции объединенных сил и поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины… Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский пообщался с военнослужащими, вручил ценные подарки и государственные награды.

«Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины… Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Ранее в тот же день крымский политический эксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек прокомментировал слова Зеленского о том, что украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага». По его мнению, президенту Украины «нравится чувствовать себя великим хотя бы на экране», поэтому он «раздает обещания направо и налево и делает заявления, в которые и сам не верит».

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не намерена следовать Минским договоренностям по собственной воле. По мнению министра, ее надо заставлять.

Тогда же глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. Он пояснил, что о готовности Украины свидетельствует количество личного состава и техники, стянутых в зону конфликта.

3 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о преданности дипломатическому пути урегулирования конфликта. Он выразил готовность к любым «форматам движения вперед».