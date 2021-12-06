Песков отметил интерес Путина к возможным предложениям США по Украине

В ходе предстоящих 7 декабря переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер с большим интересом выслушает предложение американского коллеги по Украине. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно», — отметил он.

Песков подчеркнул, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные авгиевы конюшни, подчеркнул Песков.

Лидеры двух стран проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал Песков, прямого эфира общения Путина и Байдена не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станут Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

На прошлой неделе Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».