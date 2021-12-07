Установлено местоположение тел 13 погибших в шахте «Листвяжная»

Спасатели установили местоположение тел 13 погибших в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, включая горноспасателя. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что продолжается поиск еще двух погибших.

«К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведется их подъем на поверхность. Проводится поиск оставшихся двух погибших», — приводит ТАСС слова источника.

5 декабря губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что десять пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» находятся на стационарном лечении.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.