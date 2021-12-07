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В США заявили о политике «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО

Представитель Госдепа Прайс: США проводят политику «открытых дверей» в вопросах расширения НАТО
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Власти США проводят политику «открытых дверей» в вопросах расширения Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя данное России обещание не расширять НАТО на восток.

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По его словам, страны могут сами принимать решение относительно их вступления в альянс.

«Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике «открытых дверей», — отметил Прайс, отвечая на вопрос журналиста о достигнутой в 1990 году договоренности между госсекретарем Джеймсом Бейкером и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым по нерасширению НАТО в восточном направлении.

6 декабря замгенсека ОДКБ Валерий Семериков указал на то, что провокационная направленность учений Североатлантического альянса на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений. При этом, по его словам, данные действия не замечают международные организации.

Как отметил в беседе с «Известиями» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон, для гарантии безопасности и мира в Европе необходимы доверительные отношения с Россией, поэтому НАТО не нужно менять парадигму с обороны на расширение.

2 декабря на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялась двухсторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Российский министр перед началом переговоров заявил, что «расширение НАТО на восток» затронет фундаментальные интересы Москвы в области безопасности. По итогам переговоров Лавров отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

За день до этого президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

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