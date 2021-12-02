В бундестаге призвали НАТО выстраивать доверительные отношения с Россией

Для гарантии безопасности и мира в Европе необходимы доверительные отношения с Россией, поэтому НАТО не нужно менять парадигму с обороны на расширение. Об этом в четверг, 2 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

Он напомнил, что изначально НАТО создавали как оборонительный альянс.

«Для того чтобы гарантировать безопасность и мир в Европе, важны хорошие, доверительные отношения с Россией. Поэтому в НАТО не должны менять парадигму на ту, в которой альянс полагается на агрессивный рост вместо обороны. Это слишком легко могло бы попасть под подозрение в том, что это всего лишь инструмент, используемый США для отстаивания своих геополитических интересов», — указал немецкий политик.

Во времена всё более конфронтационной политики по отношению к России понятно, что РФ не хочет, чтобы какие-либо дополнительные войска НАТО находились у ее границ, заключил Быстрон.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва в ближайшее время внесет предложения по договоренности о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неприемлемости самой мысли о том, что Россия может обладать сферой влияния. По его словам, подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» указал на то, что НАТО использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

При этом 1 декабря президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Глава государства отметил, что Москва не требует никаких особых условий, однако считает необходимым учитывать интересы России другими странами.

Комментируя данное предложение российского лидера, член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра указал на то, что Путин вновь доказывает свою готовность к компромиссу.