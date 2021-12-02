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Столтенберг отверг мысли о наличии у России сферы влияния

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Мысль о том, что Россия может обладать сферой влияния, неприемлема. Об этом 1 декабря в ходе брифинга в Риге по итогам встреч глав МИД стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, Россия не может устанавливать сферу влияния, пытаясь контролировать своих соседей.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», — приводятся слова Столтенберга на сайте организации.

Генсек полагает, что подобные мысли означают признание, что Москва может контролировать действия своих соседей. В этот мир НАТО возвращаться не хочет, добавил Столтенберг, отметив, что альянс будет продолжать укреплять потенциал Грузии и Украины, стремящихся к членству в организации.

«Мы проводим учения, обеспечиваем обмен информацией, поставляем технику, также поддерживаем процесс реформ», — цитирует генсека «Газета.Ru».

Также Столтенберг отметил, что организация приветствовала бы новую личную встречу президента России Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Кроме этого, в ходе выступления он вновь обвинил РФ в «разрыве всех дипломатических связей с НАТО» и призвал Москву возобновить диалог.

При этом ранее в тот же день российский лидер предложил начать переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. По его словам, Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

Путин отметил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия в ответ на внешние угрозы.

30 ноября президент РФ указал, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

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