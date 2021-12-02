Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США

Свою приверженность принципам ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) подтвердили и Россия, и Соединенные Штаты, однако очевидно, что каждая из сторон трактует эти принципы по-своему. С целью преодоления кризиса в двусторонних отношениях Москва готова к конструктивному диалогу с Америкой и рассчитывает на поиск баланса интересов. Об этом 2 декабря на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в шведском Стокгольме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы уже подтвердили верность наших стран принципам Хельсинкского заключительного акта и другим основополагающим документам ОБСЕ, но мы явно трактуем их по-разному. У меня лично нет никаких сомнений, что единственный выход из нынешнего кризисного состояния — а оно сейчас действительно крайне напряженное — заключается в том, чтобы найти взаимовыгодный баланс интересов США и РФ. Надеюсь, именно этим мы сегодня и будем заниматься», — сказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что российская делегация на сегодняшней встрече с Блинкеном «хочет сделать первый шаг на пути к договоренностям, которых американский и российский лидеры достигли в июне этого года на переговорах в Женеве».

О том, что Лавров и Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ, 1 декабря сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она уточнила, что там же состоятся встречи дипломата с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем, председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде и генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Ранее в тот же день на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

Вместе с тем 30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.