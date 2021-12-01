Лавров встретится с Блинкеном в Стокгольме

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут двустороннюю встречу на полях заседания совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2–3 декабря в Стокгольме. Об этом сообщила на брифинге в среду, 1 декабря, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она уточнила, что на полях СМИД ОБСЕ запланированы двусторонние встречи Лаврова с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Жозепом Боррелем, действующим председателем ОБСЕ и главой МИД Швеции Анн Линде, генсекретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Кроме того, министр иностранных дел РФ также встретится с Блинкеном и главами МИД Австрии, Великобритании, Венгрии, Сербии, Испании и Турции. Захарова также обратила внимание на то, что в настоящее время прорабатываются и возможности проведения ряда других встреч.

Ранее, 19 ноября, Лавров и Линде провели переговоры в Москве. Лавров заявил, что РФ ожидает, что миссия ОБСЕ будет беспристрастна в наблюдении за ситуацией в Донбассе.

Вместе с тем 30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.