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В ОДКБ назвали провокационными учения НАТО на востоке Европы

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Провокационная направленность учений Североатлантического альянса на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, однако эти действия не замечают международные организации. Об этом заявил в понедельник, 6 декабря, замгенсека ОДКБ Валерий Семериков YouTube-каналу Sputnik на русском.

По его словам, в восточноевропейском регионе НАТО под надуманным предлогом осуществляет наращивание своих военных группировок. Кроме того, как указал Семериков, значительно увеличилось количество учений вблизи государств ОДКБ.

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«Провокационная направленность учений и других мероприятий североатлантического альянса не вызывает сомнения, но почему-то остается незамеченной со стороны международных организаций», — отметил замгенсека.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что США и Евросоюз (ЕС) осуществляют беспрецедентное и всесторонне давление на Белоруссию, а также на РФ. При этом страны используют разного рода санкций, вплоть до вмешательства во внутренние дела, уточнил Семериков.

Ранее в этот день американский политолог Ариэль Коэн отметил, что Запад не обещал России не расширять НАТО на восток. По его словам, таких бумаг «никогда не было».

30 ноября глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников по НАТО около границ России и планирует их ограничить. При этом, по ее словам, присутствие военных США в районе норвежско-российской границы не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

В октябре белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что что Москва и Минск будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ Союзного государства. За неделю до этого министр обороны России Сергей Шойгу отметил наращивание присутствия НАТО у границ Союзного государства РФ и Белоруссии.

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