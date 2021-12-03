Норвегия выступила за ограничение передвижения союзников по НАТО около РФ

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Витфельдт в интервью газете VG сообщила, что новое правительство выступает за ограничение передвижения союзников страны по НАТО около границ России.

По ее словам, несмотря на значимость для Осло военного присутствия Альянса в ближайших от страны районах, власти Норвегии полагают: будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы они будут справляться сами, с помощью норвежских самолетов и кораблей. Для королевства это важно, подчеркнула глава МИД.

Отвечая на вопросы журналиста во время саммита НАТО в Риге, Витфельдт 30 ноября также отметила, что намерена обсудить этот вопрос с Великобританией и США.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», — пояснила она.

При этом руководитель внешнеполитического ведомства заметила, что сейчас присутствие военных США в районе норвежско-российской границы не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

Ранее, 12 ноября, в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой сообщалось, что Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля «Тур Хейердал» и его заходом в порт Лонгиербюена на полярном архипелаге Шпицберген и воспринимает это как скрытую милитаризацию. В данном случае, по словам Захаровой, речь идет о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах. Он подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

2 ноября новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

25 октября по итогам переговоров с бывшей тогда главой МИД РФ Норвегии Анникен Хюитфельдт министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность в том, что норвежцы — прагматичные люди. Россия хочет сохранять прагматичный подход и концентрироваться на позитивных моментах, пояснил он. И всё, что Норвегия должна делать в рамках своих обязательств члена НАТО, Норвегия будет делать, держа в уме важность отношений с Россией, подчеркнул российского внешнеполитического ведомства.