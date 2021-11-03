Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Происшествия
На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли восемь человек
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах

Новый премьер Норвегии выступил за добрососедские отношения с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил 2 ноября, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой.

Левые в центр: как новые власти Норвегии будут строить отношения с РФ
После восьмилетнего перерыва страну возглавит Рабочая партия

«Поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией»,— сказал Стере корреспонденту ТАСС на 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Глазго в ответ на вопрос о приоритетах двусторонних отношений.

По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

«Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел (РФ Сергеем. — Ред.) Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц-региона»,— подчеркнул он.

Стере занял пост премьер-министра 14 октября. В 2005–2012 годах он возглавлял МИД Норвегии. Премьер-министр давно знаком с Сергеем Лавровым. Они работали над решением проблемы спорной зоны в Баренцевом море. В 2010 году был подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, которое неофициально называют соглашением Лаврова — Стере.

14 сентября оппозиционная Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с Россией, одержала победу на выборах в парламент Норвегии. Партия Стере набрала 26,4%. Правящая Консервативная партия оказалась на втором месте с 20,5% голосов.

В середине августа Стере заявил, что критически относится к сокращению контактов между Москвой и Осло, а в случае избрания на пост премьера будет активнее сотрудничать с Россией.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике его слова. По ее мнению, между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021