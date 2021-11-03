Новый премьер Норвегии выступил за добрососедские отношения с Россией

Новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил 2 ноября, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой.

«Поддержание хороших, предсказуемых и стабильных добрососедских отношений с Россией»,— сказал Стере корреспонденту ТАСС на 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) Глазго в ответ на вопрос о приоритетах двусторонних отношений.

По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

«Арктика требует, чтобы прибрежные страны вместе брали на себя эту ответственность, и с моим бывшим коллегой министром иностранных дел (РФ Сергеем. — Ред.) Лавровым, с которым я виделся на минувшей неделе, мы условились развивать двустороннее сотрудничество в Арктике, в том числе в контексте Баренц-региона»,— подчеркнул он.

Стере занял пост премьер-министра 14 октября. В 2005–2012 годах он возглавлял МИД Норвегии. Премьер-министр давно знаком с Сергеем Лавровым. Они работали над решением проблемы спорной зоны в Баренцевом море. В 2010 году был подписан договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, которое неофициально называют соглашением Лаврова — Стере.

14 сентября оппозиционная Рабочая партия, выступающая за более активное сотрудничество с Россией, одержала победу на выборах в парламент Норвегии. Партия Стере набрала 26,4%. Правящая Консервативная партия оказалась на втором месте с 20,5% голосов.

В середине августа Стере заявил, что критически относится к сокращению контактов между Москвой и Осло, а в случае избрания на пост премьера будет активнее сотрудничать с Россией.

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике его слова. По ее мнению, между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран».