Глава МИД Норвегии раскритиковала кандидата в премьеры за слова о России

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде подвергла критике кандидата в премьер-министры страны Йонаса Гара Стере за его слова о разрыве отношений с Россией. Об этом 20 августа сообщал портал NRK News.

Так, Стере в одной из своих речей отметил, что сотрудничество между Россией и Норвегией практически сведено на нет.

«Это неправда, и он об этом знает. Я имею в виду, что между Россией и Норвегией якобы плохой политический контакт. Только в этом году я дважды встречалась с российским министром иностранных дел», — заявила в ответ на слова политика Серейде.

Она также подчеркнула, что между Россией и Норвегией существует «даже больше контактов, чем у многих других стран», и добавила, что в последний раз встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в мае.

Ранее, в феврале, глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что диалог Норвегии с Россией необходим для улучшения напряженных отношений, которые установились между двумя государствами в последние годы, так как военный конфликт с Россией может стать самым страшным событием для НАТО.

По его словам, Норвегия и НАТО должны иметь сильную оборону, но наличие диалога может смягчить ситуацию в отношениях с РФ.