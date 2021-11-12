Прямой эфир
Общество
ВС РФ рассказал о праве мужа на половину зарплаты жены после развода
Мир
Песков оценил статью Bloomberg о подготовке «вторжения» России на Украину
Мир
МИД РФ выразил обеспокоенность из-за скрытой милитаризации Шпицбергена
Мир
Над Черным морем зафиксировали шесть полетов разведсамолетов НАТО
Общество
Умер сатирик Виктор Коклюшкин
Общество
В ПФР рассказали о способе избежать проблем с получением пенсии
Мир
Секретарь СНБО связал проблемы Украины с зависимостью от России
Мир
В МИД Японии заявили о желании заключить с Россией мирный договор
Общество
Свердловские власти задумались о запрете продажи алкоголя без QR-кода
Общество
Собянин указал на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве

МИД РФ выразил обеспокоенность из-за скрытой милитаризации Шпицбергена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля на полярный архипелаг Шпицберген и воспринимает это как скрытую милитаризацию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 12 ноября.

Речь идет о недавно состоявшемся заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал».

Левые в центр: как новые власти Норвегии будут строить отношения с РФ
После восьмилетнего перерыва страну возглавит Рабочая партия

«Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства», — заявила официальный представитель МИД России.

В данном случае, по словам Захаровой, речь идет о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах. Он подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

Кроме того, к подобным норвежским инициативам также относится предложение по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена.

«Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения «Свалсат», технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта «Лонгиер» норвежскими военно-транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны — все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной», — отметила Захарова.

Ранее, 8 февраля 2020 года, посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене. Россия не ставит вопрос над норвежским суверенитетом над Шпицбергеном, но архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, напомнили дипломаты.

15 февраля того же года глава МИД Норвегии Аудун Халворсен рассказал, что страна отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. По его словам, Норвегия не консультируется с другими странами о реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории.

2 ноября 2021-го новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021