МИД РФ выразил обеспокоенность из-за скрытой милитаризации Шпицбергена

Москва серьезно озабочена визитом норвежского военного корабля на полярный архипелаг Шпицберген и воспринимает это как скрытую милитаризацию. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 12 ноября.

Речь идет о недавно состоявшемся заходе в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал».

«Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства», — заявила официальный представитель МИД России.

В данном случае, по словам Захаровой, речь идет о распространении на Шпицберген норвежского Закона о портах и фарватерах. Он подразумевает использование инфраструктуры архипелага в военном планировании обороны Норвегии, включая прием подкреплений союзников по НАТО.

Кроме того, к подобным норвежским инициативам также относится предложение по ограничению доступа к сведениям о морском дне в районе Шпицбергена.

«Вкупе с действующей на архипелаге станцией наземного спутникового слежения «Свалсат», технически оснащенной для выполнения задач двойного назначения, практикой использования аэропорта «Лонгиер» норвежскими военно-транспортными самолетами, патрулированием акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны — все эти факты свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной», — отметила Захарова.

Ранее, 8 февраля 2020 года, посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене. Россия не ставит вопрос над норвежским суверенитетом над Шпицбергеном, но архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, напомнили дипломаты.

15 февраля того же года глава МИД Норвегии Аудун Халворсен рассказал, что страна отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. По его словам, Норвегия не консультируется с другими странами о реализации ее суверенитета над какой-либо частью норвежской территории.

2 ноября 2021-го новый премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что приоритетом политики его правительства в отношении России должно быть поддержание крепких добрососедских отношений и сотрудничества с Москвой. По словам норвежского премьер-министра, необходимо осознавать общую ответственность России и Норвегии как прибрежных арктических стран.