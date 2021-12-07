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Культура
Фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

Фильм «Разжимая кулаки» вошел в лонг-лист номинантов на «Оскар»

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Российский фильм «Разжимая кулаки», снятый Кирой Коваленко, попал в лонг-лист номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список претендентов опубликован 6 декабря на сайте кинопремии.

25 октября глава Оскаровского комитета РФ режиссер Павел Чухрай сообщил, что фильм «Разжимая кулаки» будет выдвинут от РФ на «Оскар».

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Фильм на осетинском языке снят в шахтерском городке недалеко от Грозного. Главную героиню зовут Ада, она мечтает сбежать из дома от властного отца, который прячет ее паспорт. У ее младшего брата признаки задержки развития, поэтому вся надежда только на старшего. Тот когда-то вырвался в Ростов, а теперь приехал вызволять сестру.

Картина Коваленко получила главный приз программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Всего в лонг-листе претендентов на «Оскар» фигурируют 93 картины, включая победителя Канн, представителя Франции — черной комедии с элементами хоррора «Титан» Жюлии Дюкурно, а также румынского триумфатора Берлинале «Неудачный трах, или Безумное порно».

Шорт-лист из 15 картин будет объявлен 21 декабря.

25 октября кандидат филологических наук, обозреватель «Известий» Сергей Сычев заявил, что фильм «Разжимая кулаки» имеет большие шансы выиграть премию «Оскар» или, как минимум, оказаться среди номинантов.

Режиссер Кира Коваленко — выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Ее дебютная картина «Софичка» по одноимённой повести Фазиля Искандера вышла в 2017 году. Ранее похожих успехов добился ее однокурсник Кантемир Балагов. Его фильмы дважды участвовали в «Особом взгляде» Каннского фестиваля, а фильм «Дылда» попал в шорт-лист «Оскара». После этого его пригласили в Голливуд снять пилотный эпизод сериала Last of Us по одноименной видеоигре.

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