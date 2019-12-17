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Фильм «Дылда» Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар»

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Фото: Пионер
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Фильм «Дылда» Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщили организаторы премии.

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Кроме российской картины в шорт-листе оказались фильмы: «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Отверженные» (Франция), «Оставшиеся» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сенегал) и «Паразиты» (Южная Корея). Из них выберут пять номинантов на премию. Вручение наград состоится 9 февраля 2020 года.

В ноябре фильм «Дылда» стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля, а в мае кинолента получила приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Картина рассказывает о судьбах женщин в послевоенном Ленинграде. Сюжет отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Это вторая полнометражная картина Балагова. Дебютная лента «Теснота» в 2017 году также стала призером Каннского фестиваля и получила призы нескольких других киносмотров.

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