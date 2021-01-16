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Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала для HBO

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Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас» для HBO. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе компании «Нон-Стоп Продакшн».

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Сериала основан на одноименной компьютерной игре, рассказывающей о жизни после глобальной пандемии, вызванной опасным вирусом.

Автором сценария и продюсером нового сериала стал Крейг Мейзин, известный как сценарист и продюсер мини-сериала HBO «Чернобыль», передает «Интерфакс».

«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры», — приводит пресс-служба слова Балагова.

Режиссер выразил надежду на то, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами.

«Одни из нас» — одна из самых популярных компьютерных игр последнего десятилетия, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в 2013 году. Действие приключенческой экшн-драмы происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом.

В январе прошлого года международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) на кинофестивале в Палм-Спрингс назвала картину Кантемира Балагова «Дылда» лучшим фильмом на иностранном языке.

В декабре бывший президент США Барак Обама назвал «Дылду» Балагова одним из своих любимых фильмов уходящего года.

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