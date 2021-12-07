Политолог назвал ошибкой дипломатический бойкот США Олимпиады-2022

По мнению американского политолога Брюса Маркса, вряд ли кому-то есть дело до дипломатического бойкота США Олимпиады в Пекине, сообщает телеканал «Известия».

«Может кому-то удастся понять логику этого решения, но я не могу. Олимпиада — это про спортсменов, про людей, а не про страны. Я не думаю, что кому-то действительно есть дело до того, приедут ли американские официальные лица в Пекин. Всех интересуют спортсмены и соревнования... Вероятно, Китай даже подумает, что это хорошая идея: им не придется принимать этих политиков... Я работал в Москве для NBC во время Олимпиады в 1980 году. Тогда США бойкотировали Олимпиаду. И я считаю, что это огромнейшая ошибка — втягивать спорт в политику», — отметил эксперт.

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