Песков назвал способ снять напряженность на Украине

Напряженность на Украине можно снять единственным способом: застраховавшись от идей Киева решить проблему Донбасса силовым методом. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Снять напряженность можно только одним путем — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», — сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник он отметил, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

Ранее в этот день пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

Также в понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинской армии в Донбассе. Он ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения операции объединенных сил, вручил награды бойцам.

Лидеры России и США проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Как рассказывал Песков, прямого эфира общения Путина и Байдена не будет. Видеообщение пройдет в закрытом режиме.

Темами переговоров станет Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.