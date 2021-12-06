В СКР завершился допрос Рашкина по делу о незаконной охоте

В Следственном комитете России (СКР) в понедельник, 6 декабря, завершился допрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте. На вопрос о признании вины Рашкин отвечать отказался.

Депутат сослался на документы о неразглашении тайны следствия.

О том, что Следственный комитет вызвал Валерия Рашкина на допрос, стало известно ранее в этот день.

За день до этого «Известиям» сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

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