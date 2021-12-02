Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении депутата КПРФ Валерия Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области. Об этом сообщили «Известиям» в ведомстве в четверг, 2 декабря.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Следствие установило, что Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, совместно с другими лицами убил лося. При этом депутат не имел соответствующего разрешения на проведение подобных действий.

После убийства животного Рашкин, как отметили в СК, попытался скрыть оружие, тогда как его соучастники произвели первичную переработку добытого лося с использованием имевшихся при них ножей и топора. Так, части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон машины «Лада Ларгус», а затем покинули место охоты.

Спустя некоторое время автомобиль был задержан сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области. Именно он и выявил факт незаконной добычи дикого животного.

Заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте было подано 29 октября. Лишь 19 ноября парламентарий признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

Спустя три дня было принято решение о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

Генпрокурор России Игорь Краснов подчеркнул, что в деле Рашкина нет политической подоплеки. Он также назвал обоснованной меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий. Кроме того, генпрокурор заявил, что у следствия достаточно доказательств незаконной охоты Рашкина.

Тогда как сам депутат указал на то, что масштабы скандала не пропорциональны тяжести поступка. По его словам, еще ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания.

В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что у самого Рашкина была возможность повлиять на решение входящих в Госдуму фракций. Жириновский добавил, что у Рашкина есть право прийти на собрание в каждую фракцию и попросить депутатов о пересмотре дела.