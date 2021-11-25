Генпрокурор заявил об отсутствии политической подоплеки в деле Рашкина

В деле депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина нет политической подоплеки. Об этом 25 ноября сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

«Ни о какой политической подоплеке здесь речи быть не может», — сказал он, выступая в Госдуме.

Кроме того, генпрокурор назвал обоснованной меру пресечения для депутата в виде запрета определенных действий.

«Мера пресечения, которую мы испрашиваем, достаточно обоснованна, потому что Валерий Федорович [Рашкин] прекрасно знаком с этими лицами, с которыми он там находился и, безусловно, может оказать воздействие [на них]», — пояснил Краснов.

Также генпрокурор заявил, что у следствия достаточно доказательств незаконной охоты Рашкина. Краснов отметил, что изложенные им фактические обстоятельства подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, заключениями биологической, генетической и баллистической экспертиз, а также показаниями свидетелей.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

18 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он «растерялся» и сказал первое, что пришло в голову, потому что «до этого две ночи не спал после болезни, операции на почки, операции на глаз, извлечение камня».