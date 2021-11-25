Рашкин саркастически оценил повышенное внимание к убитому лосю

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил в четверг, 25 ноября, что еще ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания. По его словам, масштабы скандала, в котором оказался депутат, не пропорциональны тяжести поступка.

«Лосю Рашкина посвящено 4 часа 26 минут. Но еще ни одному парнокопытному не было оказано столько внимания <…> Масштабы скандала не пропорциональны тяжести поступка. Мой проступок — удобная возможность выместить обиды и неприязнь или как оружие политической борьбы», — подчеркнул Рашкин в ходе заседания в Госдуме РФ.

Он обратил внимание на то, что политическая конкуренция не является войной.

«За 20 лет работы я обеспечил небо в клеточку многим коррупционерам. Вот почему Рашкина преследуют. Организаторы однозначно сказали мне, что разрешение на охоту есть, с организатором я знаком лет 20–25. На этот раз разрешения не осталось. Я запросил расчетный счет, чтобы отправить деньги. Есть договоренность о закупке лосихи для выпуска в дикую природу и восстановления популяции», — рассказал депутат.

Генпрокурор России Игорь Краснов, в свою очередь, отметил, что у следствия достаточно доказательств незаконной охоты Рашкина — осмотр места происшествия, опросы свидетелей и экспертизы. Он добавил, что ведомство просит Госдуму дать согласие на проведение обысков у депутата избрание ему меры пресечения из-за возможности оказания им воздействия на свидетелей.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом, когда услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов.

Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.