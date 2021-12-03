Прямой эфир
Общество
Голикова назвала уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Политика
Помощник президента России назвал темы переговоров Путина и Байдена
Мир
Премьер-министр Белоруссии раскритиковал санкции США
Общество
Умерла актриса театра и кино Нина Ургант
Общество
Путин обсудил закон об иноагентах на встрече с Памфиловой
Мир
В ВОЗ заявили о выявлении штамма «Омикрон» в 38 странах мира
Мир
Глава МИД Венгрии призвал ЕС к диалогу с РФ для энергобезопасности
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет при инвестициях в российские акции
Политика
Ушаков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Спорт
Клебо победил в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Депутата Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет РФ в качестве подозреваемого. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил член КПРФ Сергей Обухов.

Охотник на Охотном: как Госдума снимала неприкосновенность с Рашкина
Почему парламентарии не нашли оснований отказать в лишении коммуниста депутатского мандата

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — рассказал Обухов «РИА Новости».

Днем ранее «Известиям» сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021