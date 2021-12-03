Депутата Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет России

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет РФ в качестве подозреваемого. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил член КПРФ Сергей Обухов.

«Стало известно, что Валерия Рашкина вызывают для допроса в качестве подозреваемого в Следственный Комитет РФ», — рассказал Обухов «РИА Новости».

Днем ранее «Известиям» сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

В тот же день Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.