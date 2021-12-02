Рашкин подал в суд на Госдуму после лишения депутатской неприкосновенности

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом стало известно 2 декабря.

Иск депутата от КПРФ был зарегистрирован в Тверском суде Москвы. Член КПРФ Сергей Обухов в разговоре с каналом РЕН ТВ подтвердил этот факт.

Обухов также рассказал «РИА Новости», что Рашкин просил Аршбе обеспечить доступ на заседание своих юристов, однако получил отказ.

«Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано», — заявил Обухов.

Ранее в этот день «Известиям» сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

До этого, 25 ноября, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.