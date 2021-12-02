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Рашкин подал в суд на Госдуму после лишения депутатской неприкосновенности

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Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин подал в суд на Госдуму и главу комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбе за отказ пустить его адвокатов на заседание, где рассматривался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом стало известно 2 декабря.

Иск депутата от КПРФ был зарегистрирован в Тверском суде Москвы. Член КПРФ Сергей Обухов в разговоре с каналом РЕН ТВ подтвердил этот факт.

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Обухов также рассказал «РИА Новости», что Рашкин просил Аршбе обеспечить доступ на заседание своих юристов, однако получил отказ.

«Тем самым его право на квалифицированную юридическую помощь, защиту и представительство его интересов было административными ответчиками грубо попрано», — заявил Обухов.

Ранее в этот день «Известиям» сообщили, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина, который подозревается в незаконной охоте на территории Саратовской области.

До этого, 25 ноября, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Лишь 19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

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