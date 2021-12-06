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Путин примет участие в запуске новых станций БКЛ метро в Москве

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Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, в формате видеосвязи примет участие в церемонии открытия пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Кремля.

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Движение пассажирских поездов откроют на участке от «Мневников» до «Каховской». Семь из десяти новых станций будут пересадочными. С их помощью можно перейти на девять линий метро.

Общая протяженность БКЛ, строительство которой планируется завершить в 2022 году, составит 70 км. В нее войдет 31 станция, линия соединит радиальные линии подземки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии.

В октябре была завершена проходка очередного тоннеля Большого кольца Московского метро. Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке БКЛ Московского метрополитена.

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