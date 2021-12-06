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До 90% случаев заражения «дельта»-штаммом в РФ могли быть связаны с одним источником

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Подавляющая часть случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» в России могла произойти из одного источника. Об этом 6 декабря заявил биолог Георгий Базыкин.

При этом специалист отметил, что практически у всех россиян с «Дельтой» была выявлена разновидность AY.122, которая на данный момент является доминирующей в стране и потому была окрещена «русской».

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«Более 90% случаев этого штамма в России — похоже, потомки одного и того же вируса, завезенного к нам еще весной. Так что, если вы заразились ковидом прошедшим летом или осенью, то почти наверняка вы болели именно AY.122», — написал Базыкин на своей странице в Facebook.

По мнению биолога, распространение конкретной версии «Дельта»-штамма в РФ вызвано так называемым эффектом основателя, когда только одному из привезенных из других государств вариантов удалось размножиться так стремительно и сильно, что остальные просто не выдержали конкуренции.

Ранее, 18 ноября, ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что «русской» субвариант «Дельта»-штамма вируса SARS-CoV-2 получил официальное название AY.122. Он также заявил, что данная разновидность коронавируса была внесена в реестр номенклатуры Pangolin.

По словам эксперта, впервые новую ветвь выявили в Словакии в январе текущего года, а в России она появилась в конце мая–начале июня. К осени доля AY.122 составляла уже более 80% от занесенных в публичную базу GISAID геномов из российских образцов.

Как отмечается в реестре Pango, данная мутация расположена в неструктурных генах, а не в спайковом белке вируса, на который ориентировано большинство вакцин. Обозначение AY принято для всех разновидностей варианта «Дельта», а 122-й — это порядковый номер ветви.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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