Минск подготовил ответные меры на новые санкции Запада

Белоруссия в ответ на новые санкции западных стран запретила ввоз ряда товаров из данных государств. Постановление правительства об этом будет подписано в ближайшее время, говорится 6 декабря в сообщении на сайте белорусского МИДа.

Меры приняты в качестве ответных мер на незаконное санкционное давление.

«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли, в основе которых лежит недобросовестная конкуренция, аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании. Расширены списки лиц, чей въезд на территорию Республики Беларусь и Союзного государства нежелателен, из стран, которые на системной основе дискриминируют белорусских официальных лиц, журналистов и представителей общественных организаций», — пообещали в Минске.

Как добавили в МИД Белоруссии, эти меры могут быть отменены, если Запад откажется от логики времен «холодной войны» и вернется на путь сотрудничества в интересах мира и стабильности в Европе.

«Беларусь готова к урегулированию любых имеющихся разногласий путем взаимоуважительного диалога и на основе учета интересов сторон», — заключили в республиканском МИДе.

Также для противодействия внешнему давлению Запада Минск продолжил реализацию программ Союзного государства и усиление экономической интеграции с РФ, выстраиванию отношений с партнерами в ЕАЭС, говорится в заявлении.

О подготовке Белоруссией ответа на западные санкции накануне заявил премьер-министр страны Роман Головченко. По его словам, против страны развязали экономическую войну, и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные».

В санкционный список США, объявленный 2 декабря, вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. В частности, санкции затронули Белорусскую калийную компанию, «Трансавиаэкспорт», «Славкалий» и «Белтехэкспорт», а также авиакомпанию «Белавиа».

Роман Головченко заявил, что список предприятий Белоруссии, попавших под санкции Запада, вызывает недоумение и сомнения в части профессионализма его составителей.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что причинами кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе стали отказ ЕС строить лагеря для беженцев и санкции. Он указал, что ЕС перестал следовать условиям договора о реадмиссии и отказался обсуждать эту тему, а затем последовали санкции в отношении Белоруссии.