В ГД назвали «старой пластинкой» заявления о якобы вторжении РФ на Украину

Предупреждения Запада о якобы готовящемся вторжении России на Украину звучат уже не первый год, это стало определенным финансовым направлением. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его мнению, на Западе закончилась «старая пластинка», так что они решили поставить ее с начала, то есть с 2014 года.

«Именно в тот момент весь мир кричал о грядущем вторжении. Прошло семь лет, вторжения нет — пластинка та же самая. Отсюда можно сделать вывод: ничего нового ни политические умы Запада, ни Украины не придумали. Но, видимо, это стало определенным финансовым направлением: кто-то получает деньги на Западе от «готовящегося вторжения» России, кто-то на этом даже греет руки, возможно, уже организовывает поставки оружия и других военных материалов на Украину, кто-то просто хочет прибиться к этому, без сомнения, выигрышному в финансовом плане делу», — отметил депутат.

Украина на сегодняшний день — это не самостоятельный игрок, что ей скажут, то она и озвучит, подметил Белик. Все эти представленные «карты вторжения», какие-то движения войск на самом деле являются фальсификацией, добавил он, указав на то, что войска по территории РФ могут двигаться сколько угодно.

«А представленным изданиями картам грош цена в базарный день. Вывод такой: политический мир Запада находится в ступоре, блок НАТО также не знает, чем себя занять, им всем нужна Россия, но до определенной черты: злить русских всерьез и начинать с ними боевые действия ни Запад, ни Америка не готовы. А Украина — это в некотором роде жертва, которую не жалко», — заключил политик.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Соединенные Штаты с помощью дипломатического взаимодействия, подкрепленного данными разведки, убедили страны Евросоюза в якобы готовящемся вторжении России на Украину.

По данным издания, США пришлось раскрыть большой объем разведывательных данных, чтобы убедить союзников. При этом ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона.

США начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Так, по данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и прочие якобы доказательства. Как утверждает один из источников, материалы были «весьма подробными».

Как сообщили в FT, если ранее страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, то американские «разведданные» изменили их мнение. Есть также информация, что президент США Джо Байден намерен «предостеречь» президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе их будущего разговора 7 декабря.

Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».