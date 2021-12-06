FT уличила США в «программировании» ЕС и НАТО против РФ

Соединенные Штаты навязали странам Евросоюза и НАТО мысль, будто бы Россия готовит «вторжение» на Украину. Таким образом Вашингтон снабжает европейских партнеров ложными «разведданными», о чем в воскресенье, 5 декабря, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно публикации FT, дипломатическое «взаимодействие» и решение США поделиться «данными разведки» помогли убедить некоторые страны, например, Германию, что «Кремль может скоро направить свои войска на Украину».

По словам источников газеты, США решились на «нехарактерное» для себя расточительство «секретной информацией», поскольку не все их союзники в Европе доверяли заявлениям американской стороны «о подготовке России к вторжению».

Соединенные Штаты начали делиться информацией в начале ноября перед встречей министров НАТО. Так, по данным газеты, Вашингтон передал союзникам отчеты американской разведки о якобы концентрации российских войск вдоль границы Украины и прочие якобы доказательства. Как утверждает один из источников, материалы были «весьма подробными».

«Многие союзники не были уверены, что происходит что-то серьезное. Мы были удивлены разрывом в данных разведки — как и почему США видели то, что мы не видели», — сообщил изданию неназванный чиновник.

Как сообщает FT, если ранее страны ЕС и члены НАТО призывали к диалогу с Москвой, то американские «разведданные» изменили их мнение. Есть также информация, что президент США Джо Байден намерен «предостеречь» президента России Владимира Путина от «вторжения» на Украину в ходе их будущего разговора 7 декабря.

Накануне стало известно, что Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря. Эту информацию подтвердили в Белом доме и в Кремле. Как рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, общение запланировано на вечер. При этом он отметил, что лидеры стран сами определят необходимое для разговора время.

4 декабря Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины, и добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».