Итоги благоустройства общественных пространств подвели в Сахалинской области

В Сахалинской области в 2021 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 39 общественных пространств. Итоги работ подвел губернатор Валерий Лимаренко.

«В разных районах области появились десятки новых мест отдыха. Средства на благоустройство поступают не только из областного, но и из федерального бюджета», — заявил глава региона.

По его словам, пространства для обновления местные жители выбирали самостоятельно. В 2022 году эту практику планируется продолжить, пишет ИА SakhalinMedia.

Так, в Южно-Сахалинске в этом году обновили сквер Пограничников, в Долинске – парк Дружбы, в поселке Смирных – парковую зону отдыха. В Невельске привели в порядок Сквер памяти погибшим воинам в годы ВОВ, в Курильске – сквер у фонтана, в Корсакове – сквер семьи, любви и верности, а также территорию около культурно-досугового центра «Океан».

В селе Новотроицком Анивского района обустроили сквер «Грушевый сад», сумев полностью сохранить все деревья. Подрядчику осталось провести освещение. В Охе завершили второй этап преобразования городского парка, отмечает РИА «Восток-Медиа».

В 2022 году планируется реализовать еще 27 проектов благоустройства общественных пространств. 23 из них будут профинансированы из федерального бюджета.