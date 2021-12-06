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Зеленский заявил о способности армии Украины сломать любые планы врага

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Украинская армия способна «сломать любые захватнические планы врага». Об этом в понедельник, 6 декабря, следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского. Послание президента было опубликовано в день вооруженных сил Украины.

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Вооруженные силы Украины были созданы 30 лет назад.

«Вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых, кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага», — говорится в опубликованном сообщении.

Зеленский поблагодарил военнослужащих за службу, стойкость и героизм при защиты территориальной целостности страны.

«Убежден, что вооруженные силы Украины и дальше будут надежно защищать свободу и независимость нашего государства», — добавил Зеленский.

Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По словам Пушилина, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения. Вместе с тем он подчеркнул, что подразделения ДНР «находятся в тонусе и готовы отразить агрессию».

1 декабря Зеленский заявил, что Украина не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с Россией. По его словам, необходимо вести диалог с РФ, зная при этом, что у Украины сильная армия.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек. Она также отметила, что нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения.

22 ноября президент России Владимир Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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