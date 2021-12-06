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Ветеран ВС США предрек победу РФ в случае столкновения с НАТО

Ветеран заявил, что РФ сможет остановить возможное вторжение НАТО с двух направлений
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В случае возможного наступления НАТО Россия сможет отразить атаку Североатлантического альянса с двух направлений: в Балтийском море и в Крыму. Такое мнение озвучил ветеран вооруженных сил (ВС) НАТО Ставрос Атламазоглу.

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Он указал: ВС РФ на северном и южном флангах — это своего рода «зонтик», что обеспечивается благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам (ПКР) «Циркон» и системам противовоздушной обороны С-300 и С-400. Этот «зонтик» на Западе называют «зоной запрета доступа» Anti-Access/Area Denial (A2/AD), написал Атламазоглу в своей статье для издания 19Fortyfive в субботу, 4 декабря.

Он подчеркнул, что новейшие ПКР могут развивать скорость в девять махов (около 11 тыс. км/ч) и поражать цели в радиусе 1 тыс. км, а значит крылатые ракеты такого типа не получится остановить. По мнению Атламазоглу, перечисленные вооружения позволят РФ сбивать самолеты и топить корабли альянса, приближающиеся к Балтике и Крыму, а также создадут благоприятные условия для наземных операций русской армии.

«Цирконы» могут стать серьезным препятствием для ВМС стран НАТО», — заявил ветеран.

28 октября Ставрос Атламазоглу озвучил, какой могла бы быть тотальная война альянса с Россией. По его мнению, решающее значение в наземной операции будут иметь скорость и неистовость наступления. Ветеран считает, что в случае столкновения армия РФ нанесет удар по группировке НАТО в Прибалтике.

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