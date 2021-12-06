Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Российский теннисист Даниил Медведев, который в составе сборной выиграл Кубок Дэвиса и ATP Cup, положительно оценил состоявшиеся турниры, сообщает 5 декабря «Спорт-Экспресс».

«Могу говорить только за себя. Это оба замечательных турнира, потому что ATP Cup был первым, который мы выиграли в качестве команды. Конечно, у Кубка Дэвиса более длинная история, но мы не знаем, что будет дальше. Не хочу говорить ничего плохого или слишком хорошего об этих соревнованиях. Но я считаю их наиболее классными в теннисе, они действительно важны. Действительно счастлив, что России удалось выиграть оба этих командных турнира. Это круто», — сказал Медведев в ходе пресс-конференции.

Теннисист также заметил, что больше рад за команду, чем за себя. Он назвал ее потрясающей и признался, что счастлив быть частью такой команды и иметь возможность побеждать с ней.

«Это было довольно удивительное время, потому что приехать сюда в конце сезона непросто. Это было лучшее время в моей карьере», — добавил Медведев.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Сборную победителей поздравила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Кубок Дэвиса — единственный турнир, когда все болеют за страну.