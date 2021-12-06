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Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

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Российский теннисист Даниил Медведев, который в составе сборной выиграл Кубок Дэвиса и ATP Cup, положительно оценил состоявшиеся турниры, сообщает 5 декабря «Спорт-Экспресс».

Ракетка-носитель: как cборная России вышла в финал Кубка Дэвиса
Андрей Рублев и Даниил Медведев оформили победу над Германией, проведя на корте меньше двух часов на двоих

«Могу говорить только за себя. Это оба замечательных турнира, потому что ATP Cup был первым, который мы выиграли в качестве команды. Конечно, у Кубка Дэвиса более длинная история, но мы не знаем, что будет дальше. Не хочу говорить ничего плохого или слишком хорошего об этих соревнованиях. Но я считаю их наиболее классными в теннисе, они действительно важны. Действительно счастлив, что России удалось выиграть оба этих командных турнира. Это круто», — сказал Медведев в ходе пресс-конференции.

Теннисист также заметил, что больше рад за команду, чем за себя. Он назвал ее потрясающей и признался, что счастлив быть частью такой команды и иметь возможность побеждать с ней.

«Это было довольно удивительное время, потому что приехать сюда в конце сезона непросто. Это было лучшее время в моей карьере», — добавил Медведев.

Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. В первой встрече финала россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Хорватии Борну Гойо со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Во второй встрече финала против хорвата Марина Чилича вышел Даниил Медведев и победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Россияне вышли в финал Кубка Дэвиса, одержав победу над командой Германии 4 декабря — Рублев обыграл Доминика Кепфера, а Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа.

В состав команды россиян входят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства сборная выступает на турнире без национального флага и гимна.

Сборную победителей поздравила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. Она отметила, что Кубок Дэвиса — единственный турнир, когда все болеют за страну.

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