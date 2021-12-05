Мосгордума высказалась за увековечивание памяти Рудинштейна

Память создателя «Кинотавра», продюсера Марка Рудинштейна должна быть увековечена. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов 5 декабря.

«Мы долго дружили, общались с ним. Я и гильдия актеров помогали создать «Кинотавр». Яркая личность, поэтому, конечно, я думаю, что память о нем, о создателе «Кинотавра», должна быть увековечена», — приводит слова Герасимова ТАСС.

О смерти Марка Рудинштейна 5 декабря сообщила его супруга Наталья.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. По некоторым данным, Рудинштейна доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Народный артист России, сценарист, режиссер Виктор Мережко рассказал «Известиям» о встрече с Рудинштейном год назад: Мережко поехал к нему в больницу, они прогулялись и пообедали в ресторане. По его словам, Рудинштейн уже тогда тяжело ходил, задыхался.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. Являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.