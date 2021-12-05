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Мосгордума высказалась за увековечивание памяти Рудинштейна

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Память создателя «Кинотавра», продюсера Марка Рудинштейна должна быть увековечена. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов 5 декабря.

Марк РУДИНШТЕЙН: "Мы не продюсеры, у нас нет мускулатуры"
Пятнадцатый "Кинотавр" должен стать последним для Марка Рудинштейна и Олега Янковского - отцы-основатели уходят в отставку. Накануне закрытия фестиваля о причинах ухода и дальнейшей судьбе "Кинотавра" Марк РУДИНШТЕЙН рассказал корреспонденту "Известий". - Эта фраза "не в первый раз" меня убивает. Мне остается только умереть у вас на глазах, чтобы вы мне поверили. Я останусь работать в компании "Кинотавр", у нас много других проектов... У фестиваля есть проблемы с государственным статусом. Статус это деньги, а дать деньги кому-то с фамилией Рудинштейн... Я думаю, что после моего ухода появится и статус, и финансирование. За свое детище я спокоен, даже если оно будет называться не "Кинотавр". Пятнадцать лет - нормальный возраст для того, чтобы выпустить ребенка в свет. Может быть, он станет лучше

«Мы долго дружили, общались с ним. Я и гильдия актеров помогали создать «Кинотавр». Яркая личность, поэтому, конечно, я думаю, что память о нем, о создателе «Кинотавра», должна быть увековечена», — приводит слова Герасимова ТАСС.

О смерти Марка Рудинштейна 5 декабря сообщила его супруга Наталья.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. По некоторым данным, Рудинштейна доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Народный артист России, сценарист, режиссер Виктор Мережко рассказал «Известиям» о встрече с Рудинштейном год назад: Мережко поехал к нему в больницу, они прогулялись и пообедали в ресторане. По его словам, Рудинштейн уже тогда тяжело ходил, задыхался.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. Являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

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