Умер продюсер Марк Рудинштейн

Кинопродюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его супругу.

«Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил», — сказала Наталья агентству.

17 ноября Рудинштейна госпитализировали. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, 75-летнего продюсера доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. В 1987 году Рудинштейн организовал первый рок-фестиваль в СССР. Он являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году он был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.