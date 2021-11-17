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Кинопродюсера Марка Рудинштейна госпитализировали

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Кинопродюсер Марк Рудинштейн был доставлен в больницу. Об этом сообщила в среду, 17 ноября, его гражданская супруга.

«Чувствует себя ничего, находится в больнице», — добавила она в беседе с «РИА Новости».

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По данным некоторых Telegram-каналов, 75-летнего создателя фестиваля «Кинотавр» госпитализировали с сердечным приступом. В настоящий момент врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее, 3 ноября, советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что находилась в санатории под Москвой, откуда ездила играть спектакли в город. По ее словам, у нее наблюдались некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. В связи с этим актриса проходила реабилитацию.

20 октября госпитализированный с коронавирусом актер и режиссер Сергей Безруков отметил, что именно вакцинация позволила ему легко перенести заболевание. По его словам, инфекция переносилась хорошо, без «страшных симптомов».

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. В числе наиболее известных ролей кинопродюсера — сериалы «Кухня» и «Солдаты». В 1990-ом он организовал первый «Кинотавр».

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