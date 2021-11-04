Актриса Немоляева рассказала о курсе реабилитации из-за сердца

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала о своем здоровье, которое пришлось укреплять курсом реабилитации после проблем с сердцем. При этом репетировать в театре Маяковского она не прекращает, сообщила в среду, 3 ноября, артистка kp.ru

«В настоящий момент я вообще в санатории под Москвой. И езжу отсюда играть спектакли в город («Таланты и поклонники», «Бешеные деньги»). Так что занимаюсь лечением. Нет-нет, не переживайте. Этого (COVID-19 — Ред.) не было. Мы все сделали прививки и защищены. У меня были некоторые проблемы по сердечно-сосудистой линии. Теперь вот прохожу реабилитацию», — поделилась звезда «Служебного романа».

За актрисой и ее здоровьем следят сын Александр, внучка Полина и внук Сергей. Недавно она была на съемках в Санкт-Петербурге, где снялась в короткометражке Александра Котта «Гоголь-моголь».

Ранее, в октябре, телеведущая и актриса Лариса Гузеева, госпитализированная с коронавирусом, сообщила, как проходит её лечение в больнице в Коммунарке. А госпитализированный 20 октября актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что легким течением заболевания обязан вакцинации.