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Мережко рассказал о последней встрече с умершим Рудинштейном

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Народный артист России, сценарист, режиссер Виктор Мережко поделился воспоминаниями о Марке Рудинштейне. О смерти кинопродюсера стало известно ранее в этот день, 5 декабря, ему было 75 лет.

«Последний раз я с ним общался год назад. Предлагал ему как продюсеру один проект, но он уже плохо себя чувствовал, у него был сахарный диабет. Я поехал к нему в больницу, мы прогулялись, пошли пообедали в какой-то ресторанчик, но он задыхался, тяжело ходил», — рассказал Мережко «Известиям».

По словам сценариста, он однажды спросил Рудинштейна, почему бы ему не уехать в Израиль, на что продюсер ответил: «Я не хочу. Я люблю Россию».

«Хороший человек был. Выдающийся организатор мощной энергии, порядочности, опыта, профессионализма, смелости, отчаяния… Жалко! Таких людей нашему кинематографу не хватает. <...> Сложная была фигура, но достойная. <...> Был остер на язык, имел много врагов — заслуженно и незаслуженно. И был принципиален в своей оценке определенных персон и событий», — добавил Мережко.

О смерти Рудинштейна ранее в этот день сообщила его супруга Наталья.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. По некоторым данным, Рудинштейна доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления его состояние было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИСе и Театральном училище им. Б. Щукина. Являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен».

Рудинштейн был не только продюсером. Он сыграл несколько эпизодических ролей — зоотехника в «Московской саге», Олега Ефремовича в сериале «Вольф Мессинг» и Зильбермана в комедии Алексея Балабанова «Мне не больно».

В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

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