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Сотрудник рассказал об условиях работы на шахте «Листвяжная»

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Руководство шахты «Листвяжная» в Кемеровской области заставляло сотрудников работать в условиях повышенного содержания метана. Об этом в воскресенье, 5 декабря, рассказал шахтер Денис Новичков «Известиям».

По его словам, одним предлагали деньги за работу в таких условиях, а другим обещали закрыть спуск в шахту.

«Говорят, что закроем спуск в шахту, что не будешь больше здесь работать. Пугали тем, что знают всё, что кредиты, семьи, что устроиться на шахту какую-либо другую — проблема», — рассказал Новичков.

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Мужчина отметил, что второй замдиректора по производству закрыл его знакомому спуск в шахту, потому что тот отказался идти «работать в газ». Впоследствии шахтер лишился работы. Некоторые шахтеры при спуске в шахту заклеивали датчики метана, так как им предлагали деньги за работу в таких условиях.

После ЧП на шахте была бегущая строчка «если вас заставляют работать — обращайтесь в Ростехнадзор». Однако, как рассказывает Новичков, до ЧП вывеска «приглашала» на работу новых сотрудников.

«До этого не было никаких строк. Последняя смена у меня была 21 ноября. Я отработал в первую смену, пошел на выходные. Я 25-го должен был выходить в ночь. Такого там никогда не было», — заявил Новичков.

Как добавил шахтер, сотрудники боялись обращаться в Ростехнадзор даже анонимно, потому что за этим могли последовать санкции от руководства «Листвяжной».

В присутствии журналистов «Известий» Новичков связался со вторым замдиректора по производству и поинтересовался, хочет ли он признать вину.

«Короче, мне сейчас некогда, я занимаюсь планом ликвидации аварии. Я не понимаю, про что вы говорите», — ответил собеседник и повесил трубку.

ЧП на шахте случилось утром 25 ноября. По данным МЧС, произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Число пострадавших возросло до 106.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

2 декабря президент России Владимир Путин указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил глава государства.

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