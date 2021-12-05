Прямой эфир
Мир
Посол США заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам
Общество
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
Мир
На Украине назвали издевательством решение Германии по «Северному потоку – 2»
Мир
У берегов Крыма заметили самолет разведки ВВС США
Туризм
Саудовская Аравия одобрила въезд прошедшим вакцинацию «Спутником V»
Мир
Глава ДНР назвал реальной перспективу возобновления боевых действий Киевом
Мир
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста
Мир
Лавров заявил о необходимости заставлять Киев выполнять Минские соглашения
Мир
В Европарламенте призвали закрыть СП-2 в случае нападения России на Украину
Общество
В России за сутки выявили 32 602 новых случая COVID-19
Сюжет:

Ученые выдвинули новую версию появления штамма «Омикрон»

Bloomberg: штамм «Омикрон» мог появиться после передачи вируса от человека к животному
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Омикрон»-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям. О такой гипотезе ученых рассказала сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

Вход конем: почему «Омикрон» проникает в клетку лучше других штаммов
Ученые рассказали об особенностях нового варианта коронавируса

«Мы всё еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — приводит слова Мойо агентство Bloomberg.

Специалист отметила, что быстрое распространение «Омикрона» по миру вызывает беспокойство. По ее словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что «Омикрон» был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021