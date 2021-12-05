Ученые выдвинули новую версию появления штамма «Омикрон»

«Омикрон»-штамм мог появиться после передачи коронавируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям. О такой гипотезе ученых рассказала сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо.

«Мы всё еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на «альфу», на «бету», то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — приводит слова Мойо агентство Bloomberg.

Специалист отметила, что быстрое распространение «Омикрона» по миру вызывает беспокойство. По ее словам, этот штамм накапливает собственный паттерн мутаций.

3 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что «Омикрон» был выявлен в 38 странах мира, но «Дельта» всё еще остается доминантным вариантом. Однако согласно предварительным исследованиям, новый штамм может распространяться быстрее, чем предыдущие варианты COVID-19.

29 ноября кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков беседе с «Известиями» рассказал, что «Омикрон», вероятно, появился в организме человека с иммунодефицитом. Предшественником этой мутации, по его словам, является не «Дельта», а, возможно, «Бета»-линия.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.